13 мая 2026 в 08:30

Греческий дзадзики — соус, который идеален для шашлыка. Едоки сметают его ложками, не дожидаясь мяса

Фото: D-NEWS.ru
Даже не думал, что классический соус дзадзики может быть настолько коварным. Огурцы, зелень и ложка лимона творят магию: он настолько ароматный, что гости тайком уминают его с хлебом еще до горячего. Вывод один — делайте двойную порцию.

Что понадобится

Греческий йогурт — 500 г, огурец свежий — 2 шт., лимонный сок — 2 ст. л., чеснок — 2 зуб., укроп — 1 пучок, мята — 3 веточки, соль — 0,5 ч. л., перец черный молотый — 1/3 ч. л.

Как готовлю

Свежие огурцы мою, очищаю от кожицы и удаляю водянистую середину с семенами. Твердую мякоть нарезаю кубиками со стороной 0,5 см и выкладываю в миску.

Поливаю лимонным соком, солю, перчу, перемешиваю и оставляю на 5 минут, чтобы огурцы дали сок, который я потом сливаю.

Мелко рублю укроп и листочки мяты, выбросив стебли. Смешиваю подготовленную зелень с огурцами, затем вмешиваю греческий йогурт.

Чеснок выдавливаю через пресс и добавляю в соус. Все тщательно перемешиваю до однородности. Даю соусу настояться 10 минут в холодильнике — он становится гуще и вкус раскрывается ярче.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

Проверено редакцией
шашлыки
Дмитрий Демичев
