Никаких чипсов и овсяных хлопьев! Орехи и цитрус — вот лучшая панировка для сочной курочки: делюсь секретом

Сам удивился, что из обычного куриного филе и горсти орехов можно сделать такое. Кусочки сначала хрустят в панировке, а потом впитывают медово-горчичный соус, превращаясь в нежнейшее блюдо.

Что понадобится

Куриное филе — 500 г, грецкие орехи — 80 г, апельсин — 1 шт., мед — 2 ст. л., горчица дижонская — 1 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль — 1/2 ч. л., перец — по вкусу.

Как готовлю

Курицу режу на небольшие кусочки, приправляю солью и перцем. С апельсина снимаю цедру и выжимаю сок. Орехи измельчаю ножом в крошку, смешиваю с цедрой.

Обваливаю кусочки курицы в ореховой смеси. Обжариваю на сильном огне в 2 ст. л. масла по 3 минуты с каждой стороны, затем убавляю огонь до среднего и готовлю под крышкой 7–8 минут.

Оставшееся масло взбиваю с апельсиновым соком, медом и горчицей, солю и перчу. Поливаю соусом готовую курицу.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
