Надоели стандартные томатные подливы? Дайте шанс этому рецепту — универсальный соус с индейкой

Индейка, рис и ароматный сливочный соус с легкой кислинкой — сочетание, которое покорит даже тех, кто равнодушен к мясным блюдам. И готовятся в одной сковороде — минимум посуды.

Что понадобится

500 г фарша индейки, 1 стакан отварного риса, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 200 мл сливок (20%), 2 ст. л. томатной пасты, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. кориандра, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. мускатного ореха, черный перец по вкусу.

Как я готовлю

Лук режу мелкими кубиками, морковь тру на крупной терке. В сковороде разогреваю масло, обжариваю лук 4 минуты до золотистого, добавляю морковь, жарю еще 5 минут.

Половину овощей перекладываю в миску, остужаю. Добавляю фарш, рис, соль, кориандр, паприку, мускатный орех, перец. Вымешиваю руками, формирую шарики по 60 г (около 14 шт.).

В сковороду с оставшимися овощами добавляю чеснок, прогреваю 30 секунд. Добавляю томатную пасту, жарю минуту. Вливаю сливки, солю, перчу, добавляю щепотку мускатного ореха.

Перемешиваю, выкладываю тефтели. Накрываю крышкой, тушу на тихом огне 20–25 минут. В середине процесса поливаю соусом или переворачиваю.