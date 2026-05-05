День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 07:00

Надоели стандартные томатные подливы? Дайте шанс этому рецепту — универсальный соус с индейкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Индейка, рис и ароматный сливочный соус с легкой кислинкой — сочетание, которое покорит даже тех, кто равнодушен к мясным блюдам. И готовятся в одной сковороде — минимум посуды.

Что понадобится

500 г фарша индейки, 1 стакан отварного риса, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 200 мл сливок (20%), 2 ст. л. томатной пасты, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. кориандра, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. мускатного ореха, черный перец по вкусу.

Как я готовлю

Лук режу мелкими кубиками, морковь тру на крупной терке. В сковороде разогреваю масло, обжариваю лук 4 минуты до золотистого, добавляю морковь, жарю еще 5 минут.

Половину овощей перекладываю в миску, остужаю. Добавляю фарш, рис, соль, кориандр, паприку, мускатный орех, перец. Вымешиваю руками, формирую шарики по 60 г (около 14 шт.).

В сковороду с оставшимися овощами добавляю чеснок, прогреваю 30 секунд. Добавляю томатную пасту, жарю минуту. Вливаю сливки, солю, перчу, добавляю щепотку мускатного ореха.

Перемешиваю, выкладываю тефтели. Накрываю крышкой, тушу на тихом огне 20–25 минут. В середине процесса поливаю соусом или переворачиваю.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам назвали мошеннические схемы в сфере водоснабжения и счетчиков
Общество
Россиянам назвали мошеннические схемы в сфере водоснабжения и счетчиков
Добавляю 3 ложки манки к брикету творога и подаю румяные палочки на завтрак: мука не нужна
Общество
Добавляю 3 ложки манки к брикету творога и подаю румяные палочки на завтрак: мука не нужна
Нутрициолог рассказала о незаменимой пользе говядины
Здоровье/красота
Нутрициолог рассказала о незаменимой пользе говядины
Лук и майонез — классический маринад для шашлыка: пропорции на 1,5 кг мяса
Общество
Лук и майонез — классический маринад для шашлыка: пропорции на 1,5 кг мяса
Мешаю мацони с чесноком и кинзой — через 5 минут грузинский соус готов, уместен к любому мясу и рыбке
Общество
Мешаю мацони с чесноком и кинзой — через 5 минут грузинский соус готов, уместен к любому мясу и рыбке
Общество
рецепты
еда
мясо
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.