Мешаю мацони с чесноком и кинзой — через 5 минут грузинский соус готов, уместен к любому мясу и рыбке

Это гениально простой рецепт соуса, который превращает обычный шашлык, курицу или даже запеченную рыбу в изысканное блюдо. Никакой возни — всего одна миска, ложка и свежие продукты.

Получается обалденная вкуснятина: густой, нежный, слегка кисловатый соус с ярким чесночным ароматом и освежающей ноткой кинзы. Он напоминает классический цацики или тартар, но готовится в сто раз быстрее и не требует ни огурцов, ни долгого настаивания. Мацони делает его шелковистым и легким, чеснок добавляет пикантную остринку, а кинза — свежую летнюю нотку. Этот соус смягчает жареное мясо, подчеркивает вкус рыбы, отлично сочетается с картофелем и овощами-гриль.

Он выручает, когда гости уже на подходе, а к шашлыку хочется подать что-то особенное. Для приготовления вам понадобится: 250 мл мацони (или натурального густого йогурта, кефира), 2–3 зубчика чеснока, большой пучок кинзы (около 30 г), соль и свежемолотый черный перец по вкусу, по желанию — щепотка сушеного кориандра или мяты.

Мацони выложите в миску. Чеснок пропустите через пресс или натрите на мелкой терке. Кинзу тщательно вымойте, обсушите и очень мелко порубите ножом (стебли тоже можно). Добавьте чеснок и кинзу в мацони. Посолите, поперчите, при желании добавьте специи. Тщательно перемешайте ложкой. Попробуйте и отрегулируйте количество чеснока и соли под свой вкус. Дайте соусу постоять 5–10 минут, чтобы ароматы раскрылись. Подавайте охлажденным к люля-кебабу, шашлыку, запеченной рыбе, курице гриль или просто макайте в него свежие овощи и лаваш.

