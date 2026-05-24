24 мая 2026 в 06:40

Перестал покупать магазинный майонез, когда попробовал этот чесночный соус на кефире

Я обожаю соусы, которые делаются за минуту, но выглядят как шедевр. Этот кефирный с чесноком — именно такой: густой, пряный, идеальный к рыбе или чипсам.

Ингредиенты

Кефир густой (термостатный) — 200 мл, чеснок — 3 зубчика, горчица — 1 ч. л., оливковое масло первого отжима — 50 мл, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала давлю чеснок через пресс в пиалу, добавляю горчицу, соль и перец — мешаю до однородности. Тем временем наливаю кефир в высокий стакан для блендера, кидаю туда чесночную смесь и пробиваю на средней скорости. Самое сложное — не выпить все сразу. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаю оливковое масло — соус на глазах густеет и становится как майонез. Пробую, если надо — досаливаю. Готово. Если хочешь больше густоты, бери термостатный кефир — он дает плотную текстуру, идеально для чипсов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Раньше я мучился с магазинным майонезом — то жирно, то кисло. А тут просто смешал кефир, чеснок и горчицу — и получил идеальную заправку для картошки фри. Текстура нежная, однородная, без комочков. Хранится в холодильнике два дня.

Дмитрий Демичев
