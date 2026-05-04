Лук и майонез — классический маринад для шашлыка: пропорции на 1,5 кг мяса

Классический маринад для шашлыка из лука и майонеза — это проверенный способ сделать мясо нежным, сочным и невероятно ароматным.

Майонез обволакивает кусочки, создавая румяную корочку при жарке, а лук выделяет сок, размягчая волокна.

Пропорции просты: на 1,5 кг мяса (свиной шеи) нужно 3–4 крупные луковицы, 200 г майонеза, соль, перец и специи по вкусу.

Рецепт: свинину нарежьте кусками 4–5 см. Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте мясо, лук, майонез, соль, перец и любимые специи (паприка, кориандр, тимьян). Тщательно перемешайте, пожмите лук, чтобы он пустил сок.

Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа (или в холодильнике на 6–8 часов). Нанизывайте мясо на шампуры, стряхивая излишки маринада. Жарьте на углях до румяной корочки.

