День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 16:15

Лук и майонез — классический маринад для шашлыка: пропорции на 1,5 кг мяса

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Классический маринад для шашлыка из лука и майонеза — это проверенный способ сделать мясо нежным, сочным и невероятно ароматным.

Майонез обволакивает кусочки, создавая румяную корочку при жарке, а лук выделяет сок, размягчая волокна.

Пропорции просты: на 1,5 кг мяса (свиной шеи) нужно 3–4 крупные луковицы, 200 г майонеза, соль, перец и специи по вкусу.

Рецепт: свинину нарежьте кусками 4–5 см. Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте мясо, лук, майонез, соль, перец и любимые специи (паприка, кориандр, тимьян). Тщательно перемешайте, пожмите лук, чтобы он пустил сок.

Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа (или в холодильнике на 6–8 часов). Нанизывайте мясо на шампуры, стряхивая излишки маринада. Жарьте на углях до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить из свиной шеи сочные стейки в духовке.

Проверено редакцией
Читайте также
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Общество
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Общество
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Общество
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Лук дольками, чесночок и кинза — через 20 минут закуска под шашлык готова, хрустит и пахнет лучше ресторанной
Общество
Лук дольками, чесночок и кинза — через 20 минут закуска под шашлык готова, хрустит и пахнет лучше ресторанной
Общество
рецепты
шашлыки
мясо
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.