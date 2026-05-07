Помните ту густую подливу из детства? Этот венгерский перкле еще вкуснее — рубиновый соус с сочным мясом

Гуляш — это вкусно, но он часто водянистый. А перкле — это концентрат. Мяса больше, соуса — в самый раз. Его можно есть с пюре, рисом, хлебом, просто ложкой. Готовится в одной сковороде, без заморочек. Помидоры очищаю и пробиваю блендером — так соус однороднее.

Что понадобится

500 г свинины (шея или лопатка), 2 луковицы, 2 красных сладких перца, 3 помидора, 3 зубчика чеснока, 200 мл сметаны (20%) или сливок, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. сладкой молотой паприки, соль, перец, петрушка для подачи.

Как я готовлю

Помидоры надрезаю крест-накрест, опускаю в кипяток на минуту, снимаю шкурку, пробиваю блендером. Свинину режу кубиками 2 см, перец — ломтиками, лук — полукольцами, чеснок рублю.

В сковороде разогреваю масло, обжариваю мясо 10 минут до золотистой корочки. Добавляю лук и перец, жарю еще 10 минут. Вливаю томатное пюре, добавляю чеснок, соль, перец, паприку. Убавляю огонь, накрываю, тушу 20 минут.

Снимаю крышку, посыпаю мукой, перемешиваю. Вливаю сливки, довожу до кипения, тушу 5–7 минут до загустения. Подаю с петрушкой.