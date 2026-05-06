Эти котлеты из духовки — хит, который я подсмотрел у шефа. Никакого масла, только сок, сыр и сливки

Поначалу я скептически относился к мясным блюдам, запеченным в соусе. Казалось, что это слишком сложно для буднего вечера. Но первая же порция этих фрикаделек, томленных в сливках с сыром и луком, заставила меня пересмотреть свои взгляды.

Что понадобится

Фарш (свинина + говядина) — 700 г, яйца — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., сыр твердый — 100 г, сливки (20%) — 200 мл, мука — 2 ст. л., соль, перец, паприка, зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Как готовлю

Сначала подготавливаю основу: лук натираю на мелкой терке или измельчаю блендером в кашицу — это сделает фарш сочнее. Смешиваю фарш с луком, яйцом, мукой, солью и специями до однородности.

Формирую мокрыми руками аккуратные фрикадельки размером с грецкий орех и выкладываю их в смазанную маслом форму. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 10–15 минут, чтобы они «схватились» и перестали быть липкими. Тем временем натираю сыр на крупной терке и смешиваю его со сливками, добавляю щепотку свежемолотого перца.

Достаю форму с фрикадельками, заливаю их сливочно-сырной смесью и возвращаю в духовку еще на 25–30 минут. За это время мясо полностью пропекается, а соус превращается в густой, тягучий и невероятно ароматный.

Подаю блюдо горячим, посыпав рубленой зеленью. Идеальный гарнир — картофельное пюре или отварной рис.