День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 15:50

Эти котлеты из духовки — хит, который я подсмотрел у шефа. Никакого масла, только сок, сыр и сливки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Поначалу я скептически относился к мясным блюдам, запеченным в соусе. Казалось, что это слишком сложно для буднего вечера. Но первая же порция этих фрикаделек, томленных в сливках с сыром и луком, заставила меня пересмотреть свои взгляды.

Что понадобится

Фарш (свинина + говядина) — 700 г, яйца — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., сыр твердый — 100 г, сливки (20%) — 200 мл, мука — 2 ст. л., соль, перец, паприка, зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Как готовлю

Сначала подготавливаю основу: лук натираю на мелкой терке или измельчаю блендером в кашицу — это сделает фарш сочнее. Смешиваю фарш с луком, яйцом, мукой, солью и специями до однородности.

Формирую мокрыми руками аккуратные фрикадельки размером с грецкий орех и выкладываю их в смазанную маслом форму. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 10–15 минут, чтобы они «схватились» и перестали быть липкими. Тем временем натираю сыр на крупной терке и смешиваю его со сливками, добавляю щепотку свежемолотого перца.

Достаю форму с фрикадельками, заливаю их сливочно-сырной смесью и возвращаю в духовку еще на 25–30 минут. За это время мясо полностью пропекается, а соус превращается в густой, тягучий и невероятно ароматный.

Подаю блюдо горячим, посыпав рубленой зеленью. Идеальный гарнир — картофельное пюре или отварной рис.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.