С этого рецепта началась моя любовь к азиатской кухне — готовим невероятный удон с дарами моря

Магия азиатской кухни часто рождается в раскаленном воке. Именно так овощи сохраняют хруст, а морепродукты успевают подрумяниться, оставаясь сочными внутри.

Что понадобится

Лапша удон (свежая или сухая) — 200 г, морские гребешки — 150 г, креветки (крупные) — 150 г, грибы шиитаке — 5–6 шт., морковь — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., цукини — 1/2 шт., лук-порей (стебель) — 1 шт., капуста пекинская — 100 г, масло растительное — 2–3 ст. л., стружка тунца (кацуобуси) для подачи — по вкусу.

Для соуса: соус соевый — 3 ст. л., бульон даши (или вода) — 50 мл, мирин — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., кунжутное масло — 1 ч. л.

Как готовлю

Морковь, перец, цукини нарезаю брусочками. Лук-порей шинкую, капусту режу. Грибы надрезаю. Креветки чищу. Гребешки режу пополам. Соус смешиваю.

Удон варю на минуту меньше, промываю. В воке на сильном огне обжариваю морковь, перец, шиитаке 1–2 минуты. Добавляю цукини и порей, жарю минуту.

Добавляю креветки и гребешки, жарю 2 минуты. Добавляю лапшу, соус, даю закипеть. Добавляю капусту, перемешиваю, снимаю с огня. Подаю со стружкой тунца.

