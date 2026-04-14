С этого рецепта началась моя любовь к азиатской кухне — готовим невероятный удон с дарами моря

Фото: D-NEWS.ru
Магия азиатской кухни часто рождается в раскаленном воке. Именно так овощи сохраняют хруст, а морепродукты успевают подрумяниться, оставаясь сочными внутри.

Что понадобится

Лапша удон (свежая или сухая) — 200 г, морские гребешки — 150 г, креветки (крупные) — 150 г, грибы шиитаке — 5–6 шт., морковь — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., цукини — 1/2 шт., лук-порей (стебель) — 1 шт., капуста пекинская — 100 г, масло растительное — 2–3 ст. л., стружка тунца (кацуобуси) для подачи — по вкусу.

Для соуса: соус соевый — 3 ст. л., бульон даши (или вода) — 50 мл, мирин — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., кунжутное масло — 1 ч. л.

Как готовлю

Морковь, перец, цукини нарезаю брусочками. Лук-порей шинкую, капусту режу. Грибы надрезаю. Креветки чищу. Гребешки режу пополам. Соус смешиваю.

Удон варю на минуту меньше, промываю. В воке на сильном огне обжариваю морковь, перец, шиитаке 1–2 минуты. Добавляю цукини и порей, жарю минуту.

Добавляю креветки и гребешки, жарю 2 минуты. Добавляю лапшу, соус, даю закипеть. Добавляю капусту, перемешиваю, снимаю с огня. Подаю со стружкой тунца.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Всего за два шага»: психолог рассказала, как побороть вредную привычку
ВСУ оказались в огневом мешке: успехи ВС РФ к утру 14 апреля
Стало известно, сколько необходимо двигаться при сидячей работе
Контроль США над Венесуэлой может закончиться при Трампе
Стало известно, почему Британия не заблокирует Ормузский пролив
Врач поставила точку в споре, можно ли доверять ИИ свое здоровье
Врач рассказала, что разрушает человеческую память
Россиян начали массово обманывать через «обратный NFC»
Названы неочевидные последствия неправильной осанки для организма
Многодетным семьям в РФ пересчитали стаж для пенсии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 апреля
Ортопед назвал главные причины развития плоскостопия
Иран потребовал от пяти арабских стран компенсировать ущерб
США призвали Иран открыть Ормузский пролив
Во Франции за три месяца на берег выбросило трупы тысяч птиц
Россиянам назвали обязательную процедуру при отделке помещения
Аэропорт Калуги ввел временные ограничения
Украина получит по €1 млрд от двух европейских стран
Онищенко предупредил о новых случаях оспы обезьян в России
«Редкий монстр»: названы симптомы опасной венерической болезни
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
