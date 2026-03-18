Бабушкин секрет: готовим пельмени без мяса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете простой и понятный рецепт для постного меню? Давайте вспомним классику — пельмени с капустой. Такие постные пельмени получаются очень сочными и нежными.

Сначала тесто: 3 стакана муки (примерно 450 г), 1 стакан воды (250 мл), 0,5 ч. л. соли. Замешиваем, накрываем и даем отдохнуть. Для начинки: шинкуем небольшой вилок капусты (около 600–700 г). Тушим на сковороде с 2 морковками и 1 луковицей до мягкости, добавляем соль, перец, немного томатной пасты по желанию. Остужаем. Лепим пельмени и варим в подсоленной воде с лавровым листом 5–7 минут после всплытия. Подавайте постные пельмени с любимым соусом и свежей зеленью.

Ранее мы поделились рецептом постного омлета из тофу.

Александра Вкусова
