Медведев раскрыл, как россияне смотрели на Запад после распада СССР

После распада СССР почти все в России смотрели на отношения с Западом сквозь «розовые очки», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления ведется на сайте просветительского марафона «Знание.Первые». По его словам, тогда многие россияне считали, что Москва должна поддерживать теплые отношения с западными странами из-за схожести культур и близости географического положения.

Очевидно, что после распада Советского Союза практически все мы, абсолютно все: начиная от руководителей государства и заканчивая обычными гражданами, смотрели на наши отношения с соседями, с западным миром сквозь такие розовые очки, — отметил Медведев.

Ранее зампред Совбеза подчеркивал, что российский император Александр III оказался прав, когда говорил, что у России есть только два союзника — армия и флот. Так он высказался об отношениях Москвы с Западом. Политик признался, что развитие событий опровергло как некоторые его иллюзии, так и иллюзии огромного количества россиян.