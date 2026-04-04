04 апреля 2026 в 10:31

На Украине захотели «проскочить» в НАТО после одного решения Трампа

Выход США из НАТО может дать Альянсу новый импульс и приблизить вступление Украины в военно-политический блок, заявила Politico украинский посол Алена Гетьманчук. По ее оценке, текущая нестабильность говорит не о распаде организации, а о ее возможном обновлении и переосмыслении.

Она подчеркнула, что давление со стороны США способно расширить возможности для интеграции Киева. Это, по мнению Гетьманчук, сделает НАТО более эффективным.

Ранее бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтону следует выйти из НАТО и создать новый военный союз, возможно, с участием Киева. Он резко раскритиковал Североатлантический альянс и подчеркнул, что действующий формат сотрудничества не отвечает текущим задачам страны.

Политолог Константин Калачев отметил, что в случае выхода Соединенных Штатов из НАТО на базе Альянса создадут новый и более боеспособный военный блок. Он отметил, что такой исход невозможен, пока соответствующее решение главы Белого дома Дональда Трампа не одобрит конгресс, а это маловероятно.

