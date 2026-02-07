Минюст США раскрыл, как Гейтс стал жертвой манипуляций при помощи Эпштейна Эпштейн советовал Уокер использовать личные встречи для влияния на Гейтса

Осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн рекомендовал советнику и предполагаемой любовнице главы Microsoft Билла Гейтса Мелани Уокер использовать упоминания об их личных встречах для влияния на миллиардера, следует из опубликованных Минюстом США документов. В переписке 2017 года советница жаловалась ему на отстранение от проекта и боялась, что Гейтс перешлет ее жалобу коллегам, на что финансист посоветовал апеллировать к их частному общению.

Когда мы были на озере или в ангаре, ты говорил, что тебе нужны уникальные, а не скучные идеи, — сформулировал Эпштейн сообщение для Гейтса.

Ранее стало известно, что финансист обсуждал возможность документальных съемок на своем острове за несколько часов до ареста. Инициатором выступил бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, который после получения согласия начал планировать рабочий график на предстоящие дни.

Кроме того, генеральный прокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что в штабе Эпштейна работали два его соотечественника. По словам главы ведомства, они участвовали в организации преступных схем, их личности уже установлены польскими властями.