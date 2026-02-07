Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 14:55

Минюст США раскрыл, как Гейтс стал жертвой манипуляций при помощи Эпштейна

Эпштейн советовал Уокер использовать личные встречи для влияния на Гейтса

Билл Гейтс Билл Гейтс Фото: Stefan J/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн рекомендовал советнику и предполагаемой любовнице главы Microsoft Билла Гейтса Мелани Уокер использовать упоминания об их личных встречах для влияния на миллиардера, следует из опубликованных Минюстом США документов. В переписке 2017 года советница жаловалась ему на отстранение от проекта и боялась, что Гейтс перешлет ее жалобу коллегам, на что финансист посоветовал апеллировать к их частному общению.

Когда мы были на озере или в ангаре, ты говорил, что тебе нужны уникальные, а не скучные идеи, — сформулировал Эпштейн сообщение для Гейтса.

Ранее стало известно, что финансист обсуждал возможность документальных съемок на своем острове за несколько часов до ареста. Инициатором выступил бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, который после получения согласия начал планировать рабочий график на предстоящие дни.

Кроме того, генеральный прокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что в штабе Эпштейна работали два его соотечественника. По словам главы ведомства, они участвовали в организации преступных схем, их личности уже установлены польскими властями.

Джеффри Эпштейн
Билл Гейтс
манипуляции
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили ракетами по мирным жителям в Белгороде
Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный
В Сети появились кадры общежития в Уфе после нападения мужчины
Раскрыт возраст устроившего поножовщину в уфимском общежитии
В Госдуме поделились впечатлениями после церемонии открытия Олимпиады
Рыбалка закончилась для жителей Сахалина страшной находкой на льду
«Всегда был за диалог»: Фицо объявил о важном шаге в отношении России
Свежий ветер и дубак до –18? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Появились кадры с места нападения на студентов в Уфе
Число жертв нападения с ножом в общежитии возросло
Взрыв петарды в руках подростка обернулся уголовным делом
Взрыв петарды в руках подростка попал на видео
«Многого не могу найти»: Гребенщикова заявила о проблемах с наследством
Неизвестный с ножом ворвался в общежитие и порезал студентов
«Похороненный» украинский военный вернулся домой живым после обмена
В Госдуме нашли причину массового ухода школьников в колледжи
В деле о покушении на замначальника ГРУ появились первые подозреваемые
Пожар унес жизни двух человек в российском регионе
Под Киевом второй день полыхает склад кондитерской компании Порошенко
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.