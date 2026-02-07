Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 20:21

Озвучены результаты конькобежки Коржовой на Олимпийских играх

Конькобежка Коржова заняла 12-е место в олимпийском забеге на 3000 метров

Российская конькобежка Ксения Коржова, выступающая в нейтральном статусе, на дистанции финального забега на 3000 метров среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Российская конькобежка Ксения Коржова, выступающая в нейтральном статусе, на дистанции финального забега на 3000 метров среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место в финальном забеге на 3000 метров на Олимпийских играх в Милане. Выступая в нейтральном статусе, она показала результат 4 минуты 5,83 секунды, победив в своем предварительном забеге австрийку Жаннин Роснер.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида с результатом 3 минуты 54,28 секунды. Второе место заняла норвежка Рагне Виклунд (3.56,54), а третье — канадка Валери Мальте (3.56,93).

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии создала настоящее ощущение спортивного праздника. Она отметила оригинальные решения организаторов, такие как две чаши олимпийского огня и раздельное шествие спортсменов, а также доброе отношение к местам проведения соревнований и самим участникам, для которых это событие является важным, но тяжелым перед стартом.

Кроме того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони уснула во время прямой трансляции церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Кадры, на которых она запечатлена с закрытыми глазами и усталым выражением лица на трибуне миланского стадиона «Сан-Сиро», получили широкое распространение в социальных сетях.

Олимпийские игры
конькобежный спорт
россияне
результаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шугалей», исповедь Пригожина, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Жительница ЛНР родила ребенка в уличном туалете и бросила в выгребной яме
Учитель перепутал школьника с собакой и взял на удушающий
В Греции молодые люди закидали полицию «коктейлями Молотова»
Женщина выпала из авто во время ДТП и погибла
Украинец из Харькова устроил резню, спасаясь от мобилизации
В МОК отреагировали на проблему Гуменника с авторскими правами
Жуткое ДТП на заснеженной трассе под Пензой унесло жизни четырех человек
«Будем информировать»: Зеленский раскрыл, кому отчитается о переговорах
Озвучены результаты конькобежки Коржовой на Олимпийских играх
Главные скандалы Олимпиады-2026: флаг РФ, запрет Гуменнику, уснувшая Мелони
Огромная бутылка с кислотой упала на мужчину и подростков в Подмосковье
Восемь раз сыгравший Сталина актер умер на 66-м году жизни
Лютейший ответ за Белгород, США и Израиль освистали на ОИ-2026: что дальше
Петербуржец трижды провалился под лед на Неве и выжил
Девушка вышла из дома погулять и пропала
Сотрудник ресторана упал во фритюрницу и умер
Женщина и двое детей погибли в ДТП при столкновении с грузовиком
Какие предсказания на 2026 год найдены в мультсериале «Симпсоны»
Итальянская полиция расследует повреждения железной дороги
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.