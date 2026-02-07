Озвучены результаты конькобежки Коржовой на Олимпийских играх

Российская конькобежка Ксения Коржова, выступающая в нейтральном статусе, на дистанции финального забега на 3000 метров среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане

Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место в финальном забеге на 3000 метров на Олимпийских играх в Милане. Выступая в нейтральном статусе, она показала результат 4 минуты 5,83 секунды, победив в своем предварительном забеге австрийку Жаннин Роснер.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида с результатом 3 минуты 54,28 секунды. Второе место заняла норвежка Рагне Виклунд (3.56,54), а третье — канадка Валери Мальте (3.56,93).

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии создала настоящее ощущение спортивного праздника. Она отметила оригинальные решения организаторов, такие как две чаши олимпийского огня и раздельное шествие спортсменов, а также доброе отношение к местам проведения соревнований и самим участникам, для которых это событие является важным, но тяжелым перед стартом.

Кроме того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони уснула во время прямой трансляции церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Кадры, на которых она запечатлена с закрытыми глазами и усталым выражением лица на трибуне миланского стадиона «Сан-Сиро», получили широкое распространение в социальных сетях.