В Сочи провернули аферу на 600 млрд рублей В Сочи раскрыта схема по захвату земель агрокомплекса на 600 млрд рублей

В Сочи правоохранительные органы раскрыли крупнейшую схему по незаконному захвату федеральных земель, сообщает РЕН ТВ. По данным источника, преступное сообщество присвоило более 700 гектаров территории государственного агрокомплекса «Кудепста», нанеся ущерб примерно в 600 млрд рублей.

По версии следствия, организаторы довели агрокомплекс до банкротства, изменили категорию земли с сельскохозяйственной на строительную и получили разрешения на жилую застройку. После этого участки были проданы аффилированным застройщикам, которые возвели на них многоквартирные дома.

Против двух главных подозреваемых — Рубена Татуляна и Вигена Саркисяна — и еще 21 участника группировки возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. Большинство фигурантов задержаны, однако предполагаемые организаторы скрываются на территории Армении. Все незаконно отчужденные земли уже возвращены в собственность России.

