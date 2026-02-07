В Греции молодые люди закидали полицию «коктейлями Молотова» Полицейские задержали в Салониках 309 человек в ходе беспорядков

Группы молодых людей с закрытыми лицами напали на полицейских в центре Салоник, забросали их бутылками с зажигательной смесью, сообщила газета «Эфимерида тон синдактон». В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержав 309 человек.

Группы молодежи с закрытыми [платками] лицами внезапно вышли из здания университета и без всякой причины напали на сотрудников полиции, забросав их большим количеством бутылок с зажигательной смесью. В результате этого нападения с применением коктейлей Молотова пострадал полицейский, — говорится в сообщении.

