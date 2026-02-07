Зимняя Олимпиада — 2026
В Греции молодые люди закидали полицию «коктейлями Молотова»

Полицейские задержали в Салониках 309 человек в ходе беспорядков

Группы молодых людей с закрытыми лицами напали на полицейских в центре Салоник, забросали их бутылками с зажигательной смесью, сообщила газета «Эфимерида тон синдактон». В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержав 309 человек.

Группы молодежи с закрытыми [платками] лицами внезапно вышли из здания университета и без всякой причины напали на сотрудников полиции, забросав их большим количеством бутылок с зажигательной смесью. В результате этого нападения с применением коктейлей Молотова пострадал полицейский, — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави выразил мнение, что Израиль и США направили в Иран террористов из ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для участия в погромах. По его словам, преступники убили мирных жителей и правоохранителей.

До этого представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи отметил, что Израиль и США причастны к организации беспорядков в Иране. По его словам, эти два государства сыграли главную роль в недавних событиях.

