Девушка вышла из дома погулять и пропала В Челябинской области несколько дней ищут пропавшую 19-летнюю девушку

Девушка вышла из дома прогуляться на 10 минут и пропала в Челябинской области, сообщает 74.ru. Отмечается, что с 2 февраля ее разыскивают сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

В отряде сказали, что поиском закрыто 150 квадратных километров, летают БПЛА, а группы в общей сложности прошли 650 километров, — сообщается в публикации.

Родственники утверждают, что девушка получила лишь среднее образование и отказалась учиться дальше. Большую часть своего времени она предпочитала проводить дома, покидая его исключительно по привычным маршрутам — поход в магазин, визит к бабушке либо короткая прогулка поблизости.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале сообщала, что 3 февраля на Рублевском шоссе в Москве провели задержание двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве человека в Пензенской области. По ее словам, во время выполнения операции полицейским пришлось открыть огонь, один из мужчин погиб.

До этого брянские поисковики сообщали, что операция по поиску провалившихся под лед детей на реке Десне продолжается почти две недели. Добровольцы отметили, что в минувшие выходные в поисках приняли участие около 200 человек.