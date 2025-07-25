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25 июля 2025 в 14:54

Получивший почетное звание Богомолов обратился к «скучным недругам»

Режиссер Богомолов назвал своих врагов недалекими и пожелал им сил

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пожелал сил своим критикам, которые «не могут успокоиться» после присвоения ему почетного звания «Заслуженный деятель искусств РФ». Драматург заверил, что еще долго будет оставаться одним из самых востребованных театральных деятелей в России.

Вам, мои скучные недруги и недалекие враги, еще не раз придется убеждать новые и новые поклонения, что Богомолов — это фис. А новые и новые поколения будут снова и снова ломиться на мои спектакли, — подчеркнул он.

Ранее театральный критик Марина Райкина поделилась мнением, что присвоение Богомолову почетного звания вполне обоснованно и справедливо. По ее словам, в последние годы режиссер проявил себя как эффективный руководитель двух театров.

До этого стало известно, что Богомолова внесли в списках базы украинского сайта «Миротворец». По данным реестра, он попал туда 20 июля. В качестве причины указана поддержка России.

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