Долго боялся готовить долму из-за сложности, но этот рецепт создан для криворуких лентяев

Долго боялся готовить долму из-за сложности, но этот рецепт создан для криворуких лентяев

Я не фанат голубцов, но долма — это совсем другая история. Виноградные листья дают такой аромат, что фарш звучит по-новому.

Ингредиенты

Листья винограда — 30 шт., фарш мясной (говядина/баранина) — 500 г, томаты консервированные рубленые — 500 мл, рис белый — 100 г, лук репчатый — 2 шт., петрушка — 0,5 пучка, мята свежая — 3 веточки, укроп — 3 веточки, масло оливковое — 100 мл, перец черный молотый — по вкусу, кориандр молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мелко рублю лук, варю рис до полуготовности (минут 10) и измельчаю всю зелень. Смешиваю в миске фарш, рис, лук, петрушку, мяту и укроп, солю, перчу и добавляю кориандр — это база, от которой невозможно оторваться.

Самое важное — это листья: свежие бланширую минуту в кипятке, консервированные просто промываю. Кладу лист внешней стороной вниз, выкладываю немного фарша, заворачиваю низ, подгибаю бока и скручиваю плотный рулетик.

Дно кастрюли выстилаю парой листьев, укладываю долму плотными рядами, сверху накрываю еще листьями и заливаю оливковым маслом пополам с водой или бульоном.

Тушу около часа, а в конце добавляю рубленые томаты — соус впитывается в каждый рулетик, и получается чистый кайф.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура идеальная: рис не разварился, мясо осталось сочным. Это блюдо я готовлю, когда хочу удивить жену, — работает безотказно. Храните долму в холодильнике до трех дней, вкус только становится насыщеннее.