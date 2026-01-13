Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки

В Мали задержали местного колдуна по имени Синайого после того, как национальная футбольная сборная проиграла Сенегалу и выбыла из Кубка Африки, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Он должен был договориться с духами о выходе команды в 1/4 финала.

Малийская команда проиграла со счетом 0:1. Малийцы набросились на Синайого у его дома. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и задержали шамана.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что современные псевдодуховные учения, маскирующиеся под психологию и самопомощь, агрессивно продвигаются в общественном поле и нацелены на вытягивание денег. По его словам, речь идет о рецидиве древнего языческого магического мышления, пытающегося подменить подлинную духовную жизнь.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что с оккультными услугами в РФ нужно бороться. Он подчеркнул, что сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и «всякие колдуны» наносят ущерб моральному состоянию граждан.