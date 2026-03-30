30 марта 2026 в 09:56

Временная поверенная в делах Британии прибыла в МИД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия прибыла в МИД России на Смоленской площади, передает РИА Новости. Дипломат зашла в здание министерства без комментариев для журналистов.

Накануне источник в российском внешнеполитическом ведомстве рассказал, что Долакию вызвали в МИД 29 марта. Он не рассказал о причинах приглашения.

Ранее посла Чехии Даниэла Коштовала вызвали в МИД РФ после нападения на Русский дом в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью. Дипломату выразили протест. В российском МИД подчеркнули обеспокоенность инцидентом.

До этого посла Ирана в Азербайджане Моджтабу Демирчилу вызвали в МИД после падения иранских БПЛА в районе аэропорта в Нахичевани. Иранской стороне выразили решительный протест.

Также посла Великобритании в Грузии вызвали в МИД из-за введенных Лондоном санкций против грузинских телекомпаний «Имеди» и Postv. Глава министерства Мака Бочоришвили рассказала, что от дипломата будут ждать объяснений по поводу случившегося.

