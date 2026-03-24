Посол Келин: удар по Брянску повлечет печальные последствия для причастных

Удар ВСУ по Брянску при участии британских специалистов повлечет последствия для тех, кто был к нему причастен, сообщил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин. По его словам, которые приводит ТАСС, Лондон на фоне войны на Ближнем Востоке счел нужным «сыграть мускулами», наглядно продемонстрировав смертоносность своих систем, так как для него важно самоутвердиться в роли противника РФ.

Однако любые действия влекут последствия. И для всех, кто причастен к трагедии в Брянске, последствия будут самыми печальными, — отметил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что молчание Организации Объединенных Наций в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего ООН, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.