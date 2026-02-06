Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 10:18

В Красноярске уволили директора школы после нападения на учеников

Директора красноярской школы Лукьянова уволили после нападения на учеников

Здание школы «Комплекс Покровский» в Красноярске Здание школы «Комплекс Покровский» в Красноярске Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Директора школы «Комплекс Покровский» в Красноярске Нелли Лукьянову освободили от занимаемой должности после нападения восьмиклассницы на других детей, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ образования города. В учреждении продолжается служебная проверка. На сайте учебного заведения отмечено, что Лукьянова занимала пост директора с осени 2023 года.

В настоящее время продолжается служебная проверка. Вместе с тем кадровое решение принято. Директор учреждения освобождена от занимаемой должности, — сказал представитель управления.

Ранее стало известно, что 4 февраля ученица восьмого класса подожгла одноклассника в школе Красноярска. Пострадали по меньшей мере шесть человек. По предварительным данным, девочка закинула горючую смесь в класс и била молотком всех, кто выбегал из него. Одноклассники описали ученицу как замкнутую и необщительную. При этом, по их словам, травли в классе не было и она сама избегала общения.

Губернатор региона Михаил Котюков сообщил, что Росгвардия проверит частные охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность школ в Красноярском крае. Власти решили организовать проверку после двух нападений учеников на сверстников в регионе. Котюков назвал ключевой задачей региона разработку мер профилактики в школах.

школы
школьники
нападения
Красноярск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, могут ли Сабурову отменить запрет на въезд в Россию
В Госдуме объяснили идею ограничить счета в банках для мигрантов
Делегации Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе в Омане
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве: подробности, жив ли
Автокредитование в России показало спад
Посол России в Дании назвал последствие затягивания НАТО в Арктику
В ЦБ раскрыли, сколько банковских карт должно хватить россиянину
Автобус со школьниками съехал в кювет под Петербургом
Продюсер ответил, как запрет на въезд в РФ повлияет на карьеру Сабурова
Раскрыты подробности покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В ГД готовят второй антифрод-пакет для создания единого щита от мошенников
В Японии заговорили о заключении договора по Курилам с Россией
Жительница Курской области рассказала о жизни в плену и разрыдалась
Узнавший о запрете въезда в Россию Сабуров попал на видео
Четырехлетний ребенок пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы
«Стала разменной монетой»: Дрожжина попросила Надежду Баталову о помощи
Стал известен срок, на который комику Сабурову запретили въезд в Россию
Наступление ВС РФ на Запорожье 6 февраля: замес у Орехова, ложь у Гуляйполя
Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ: причины, депортируют ли в Казахстан
Умер актер из фильма «Брат» и «Улицы разбитых фонарей»
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.