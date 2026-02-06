В Красноярске уволили директора школы после нападения на учеников Директора красноярской школы Лукьянова уволили после нападения на учеников

Директора школы «Комплекс Покровский» в Красноярске Нелли Лукьянову освободили от занимаемой должности после нападения восьмиклассницы на других детей, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ образования города. В учреждении продолжается служебная проверка. На сайте учебного заведения отмечено, что Лукьянова занимала пост директора с осени 2023 года.

В настоящее время продолжается служебная проверка. Вместе с тем кадровое решение принято. Директор учреждения освобождена от занимаемой должности, — сказал представитель управления.

Ранее стало известно, что 4 февраля ученица восьмого класса подожгла одноклассника в школе Красноярска. Пострадали по меньшей мере шесть человек. По предварительным данным, девочка закинула горючую смесь в класс и била молотком всех, кто выбегал из него. Одноклассники описали ученицу как замкнутую и необщительную. При этом, по их словам, травли в классе не было и она сама избегала общения.

Губернатор региона Михаил Котюков сообщил, что Росгвардия проверит частные охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность школ в Красноярском крае. Власти решили организовать проверку после двух нападений учеников на сверстников в регионе. Котюков назвал ключевой задачей региона разработку мер профилактики в школах.