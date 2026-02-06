Путин выразил соболезнования из-за теракта в Исламабаде

Машины скорой помощи, припаркованные рядом с местом взрыва в Исламабаде, столице Пакистана

Теракт в Исламабаде стал свидетельством варварской сущности терроризма, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил также глубокие соболезнования пакистанскому коллеге Асифу Али Зардари и премьеру страны Шехбазу Шарифу, следует из сообщения Кремля.

Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Исламабаде. Убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма, — говорится в соболезновании.

Взрыв прогремел 6 февраля во время пятничной службы в шиитской мечети района Тарлай столицы Пакистана. По словам представителя полиции Джавада Нака, причины происшествия пока остаются неизвестными. Согласно местным СМИ, число погибших составляет 31 человек, еще около 169 получили ранения различной степени тяжести. Как уточнил смотритель мечети Имам Баргах Ишфаку, незадолго до взрыва трое злоумышленников проникли внутрь святилища и напали на охранника, ранив его.

До этого сообщалось, что за дни протестов в Иране были сожжены 53 мечети и 180 машин скорой помощи. Иранское посольство в России отмечало, что половину из указанных мест поклонения уничтожили в Тегеране.