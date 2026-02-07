«Подлый акт»: Володин отреагировал на теракт в Исламабаде

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился к спикеру Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардару Айязу Садику, выразив соболезнования на фоне теракта в Исламабаде. Он назвал произошедшее подлым актом.

Взрыв в мечети во время пятничной молитвы — подлый акт со стороны террористов, — говорится в сообщении.

Володин также попросил передать слова сочувствия родственникам и близким всех, кто погиб при теракте. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Взрыв прогремел в шиитской мечети района Тарлай столицы Пакистана во время пятничной службы 6 февраля. В результате погибли по меньшей мере 31 человек, более сотни получили ранения. При этом пакистанские силы безопасности уже задержали организатора теракта в Исламабаде, совершенного рядом с мечетью.

Ранее президент России Владимир Путин назвал теракт в Исламабаде свидетельством варварской сущности терроризма. Глава государства выразил также глубокие соболезнования пакистанскому коллеге Асифу Али Зардари и премьеру страны Шехбазу Шарифу.