15 января 2026 в 15:41

У бывшего российского чиновника арестовали имущество на 118 млн рублей

Игорь Чалик Игорь Чалик Фото: Илья Питалев/РИА Новости
У бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика, обвиняемого в растрате, арестовали имущество и счета, заявил его адвокат в суде во время рассмотрения дела по существу. Как передает ТАСС, общая стоимость арестованных активов составляет около 118 млн рублей, из которых 96 млн рублей приходится на кадастровую стоимость недвижимости.

Общая сумма наложенного ареста на имущество и денежные средства Чалика составляет 118 млн рублей, — сказал адвокат.

Бывшего заместителя министра транспорта задержали еще 25 февраля 2025 года. Сообщалось, что его могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет. Ему также грозит штраф до 1 млн рублей. Помимо этого, прошли обыски в его московской квартире на Софийской набережной. Следствие установило, что в 2024 году Чалик незаконно начислил себе премию в размере 750 тыс. рублей. Общая сумма незаконного обогащения составила 4,2 млн рублей.

До этого в Ивановской области было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона. Чиновник был задержан правоохранителями. Он, руководствуясь корыстными мотивами, содействовал назначению представителя бизнеса на должность главы одного из муниципальных районов, полагает следствие.

