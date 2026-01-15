У бывшего российского чиновника арестовали имущество на 118 млн рублей

У бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика, обвиняемого в растрате, арестовали имущество и счета, заявил его адвокат в суде во время рассмотрения дела по существу. Как передает ТАСС, общая стоимость арестованных активов составляет около 118 млн рублей, из которых 96 млн рублей приходится на кадастровую стоимость недвижимости.

Бывшего заместителя министра транспорта задержали еще 25 февраля 2025 года. Сообщалось, что его могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет. Ему также грозит штраф до 1 млн рублей. Помимо этого, прошли обыски в его московской квартире на Софийской набережной. Следствие установило, что в 2024 году Чалик незаконно начислил себе премию в размере 750 тыс. рублей. Общая сумма незаконного обогащения составила 4,2 млн рублей.

