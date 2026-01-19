Суд арестовал имущество экс-замглавы администрации района

Суд арестовал имущество экс-замглавы администрации Мелеузовского района Башкирии, сообщила прокуратура региона. Отмечается, что за четыре года он вместе с женой и ее матерью приобрел 13 квартир и два автомобиля. При этом законность происхождения денежных средств не подтверждена.

Установлено, что в 2020–2024 годах бывший заместитель главы администрации Мелеузовского района, его супруга и ее мать приобрели 13 квартир в городах Уфа и Мелеуз, а также два автомобиля марки Lexus и KIA K3. Общая стоимость имущества составляет более 44 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости. Они были расположены Санкт-Петербурге, Москве и Ленобласти. Сотрудники силовых органов во время обысков у бывшего политика изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около 2 млн рублей, а также эксклюзивные вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild.

До этого Мещанский районный суд столицы продлил срок ареста Копайгородскому по делу о коррупции. Также арест продлили его супруге.