21 января 2026 в 21:32

Канадец четыре года летал бесплатно по липовым документам

Фото: Jana Glose/dpa/Global Look Press
Экс-бортпроводник авиакомпании из Канады Даллас Покорник совершил сотни бесплатных перелетов по миру благодаря липовым документам, сообщило издание The New York Post. Его обвинили в мошенничестве.

Уголовное дело против Покорника было возбуждено лишь осенью 2024 года. Самого обвиняемого задержали в Панаме. После процедуры экстрадиции, произошедшей в январе 2025 года, Покорник публично отверг обвинения, утверждая свою непричастность к преступлениям. Тем не менее суд решил продлить срок содержания под стражей до следующего заседания.

Ранее бортпроводник авиакомпании United Airlines был арестован после конфликта с коллегой из Cayman Airways, в ходе которого он, по утверждениям пострадавшей, похлопал ее по плечу, пригрозив увольнением. Инцидент произошел в марте в аэропорту Тампа во Флориде, однако широкую известность он получил в декабре, после публикации записи с камер полицейских.

До этого стюардесса авиакомпании «Россия» установила рекорд по прогулам в 2025 году: из 247 рабочих дней она фактически отработала только 38. Среди причин пропусков — больничные, отпуска и инцидент с сексуальным домогательством со стороны коллеги.

