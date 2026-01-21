Президент Палестины прилетел в Москву с рабочим визитом

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом, сообщает агентство WAFA. Основной целью является встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится 22 января. Визит посвящен обсуждению острой ситуации на Ближнем Востоке.

По данным агентства, в ходе переговоров политики сосредоточатся на ключевых вопросах взаимоотношений двух стран. Помимо встречи с Путиным, в программе Аббаса значатся консультации с послами ряда арабских государств, аккредитованных в России.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на последних политических событиях и ситуации на палестинских территориях, включая усилия по «облегчению страданий народа и продвижению реконструкции». Отдельным пунктом повестки дня станет укрепление двусторонних отношений и исторических дружеских связей между Россией и Палестиной.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер подтвердил готовность Москвы продолжать посреднические усилия для продвижения конструктивного диалога в регионе.