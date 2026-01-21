Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 22:08

Президент Палестины прилетел в Москву с рабочим визитом

WAFA: президент Палестины Аббас прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Палестины Махмуд Аббас Президент Палестины Махмуд Аббас Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом, сообщает агентство WAFA. Основной целью является встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится 22 января. Визит посвящен обсуждению острой ситуации на Ближнем Востоке.

По данным агентства, в ходе переговоров политики сосредоточатся на ключевых вопросах взаимоотношений двух стран. Помимо встречи с Путиным, в программе Аббаса значатся консультации с послами ряда арабских государств, аккредитованных в России.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на последних политических событиях и ситуации на палестинских территориях, включая усилия по «облегчению страданий народа и продвижению реконструкции». Отдельным пунктом повестки дня станет укрепление двусторонних отношений и исторических дружеских связей между Россией и Палестиной.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер подтвердил готовность Москвы продолжать посреднические усилия для продвижения конструктивного диалога в регионе.

Палестина
Россия
Махмуд Аббас
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин озвучил, когда пройдут переговоры с американскими представителями
Путин оценил вклад США в урегулирование конфликта на Украине
Раздел имущества Джигана и Самойловой: грозит ли рэперу остаться без штанов
Путин рассказал о приглашении Трампа в новый международный орган
Два человека погибли при атаке ВСУ на Краснодарский край
В МИД РФ заинтересовались, будут ли «породители» НАТО спасаться от США
Три российских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
«Я не знаю ее»: российская теннисистка проигнорировала колкости от украинки
ДНК-тест подтвердил смерть российского пловца в Босфоре
Президент Палестины прилетел в Москву с рабочим визитом
Долину отправят на пенсию: для нее это единственный выход — и вот почему
Украинцам предложили экстремальный способ согреться
«Нам запретили чувствовать»: Бурунов раскрыл главную проблему мужчин
Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ
Канадец четыре года летал бесплатно по липовым документам
В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС
«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу
Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа
Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией
Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.