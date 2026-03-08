Израильский корабль выпустил ракеты по лагерю палестинских беженцев ВСМ Израиля выпустили две ракеты по лагерю палестинских беженцев в Ливане

Израильский военный корабль выпустил ракеты по лагерю палестинских беженцев Айн-эль-Хильве, который расположен на окраине города Сайда в южной части Ливана, сообщает агентство Al-Markaziya. По его данным, среди мирных жителей есть раненые и погибшие.

Отмечается, что этот район является оплотом палестинского движения ХАМАС. Предыдущая атака израильских сил на лагерь произошла 20 февраля. Тогда в результате удара погибли два полевых командира ХАМАС.

Ранее армия обороны Израиля провела военную операцию на юге сектора Газа, ликвидировав одного из членов ХАМАС. Удар был нанесен по представителю движения, который, по данным Тель-Авива, планировал атаку на ЦАХАЛ.

До этого сообщалось, что подразделение Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) подверглось опасному инциденту с участием израильской бронетехники. Как сообщила пресс-служба миротворческой миссии, два израильских танка проигнорировали требование миротворцев остановиться, после чего один из них произвел три выстрела из основного орудия.