Пушистый, мягкий и ароматный — теперь пеку хлеб только по этому рецепту

Сырный хлеб без дрожжей представляет собой ароматную выпечку с насыщенным вкусом и нежной текстурой. Этот вариант хлеба идеально подходит для тех, кто ищет альтернативу традиционной дрожжевой выпечке или избегает ее по различным причинам. Сочетание сыра и специальной технологии приготовления обеспечивает мягкость и пышность без использования дрожжей.

Для приготовления потребуется: 500 г муки, 300 г тертого сыра твердых сортов, 250 мл кефира, 100 мл растительного масла, 1 ч. л. соды, 1/2 ч. л. соли и специи по вкусу. Муку просеивают вместе с содой и солью, добавляют тертый сыр и перемешивают. В отдельной емкости соединяют кефир и растительное масло, после чего постепенно вводят жидкость в сухую смесь. Тесто тщательно вымешивают до однородности, но недолго, чтобы избежать образования клейковины. Формируют буханку или несколько небольших хлебцев, поверхность которых можно посыпать дополнительным сыром или семенами. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут до золотистой корочки. Готовность проверяют деревянной шпажкой. Секрет мягкости заключается в использовании кефира и соды, которые создают реакцию, обеспечивающую подъем теста. Важно дать хлебу полностью остыть на решетке перед нарезкой, чтобы сохранить его структуру и влажность. Такой хлеб прекрасно сочетается с супами, салатами и может служить основой для бутербродов.

