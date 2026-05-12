Лаваш, 7 минут — и хрустящие треугольники с фаршем и луком готовы: сочнее и ароматнее беляшей

Это гениально простой рецепт сытной закуски для тех, кто любит мясо в тесте, но не хочет возиться с дрожжами и маслом по всей кухне. Никакого замеса — только лаваш, фарш, лук и специи.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные треугольники с тонкой золотистой корочкой и невероятно сочной, пряной мясной начинкой внутри, которая аппетитно брызжет соком при надкусывании.

Лаваш становится хрустящим, как чебурек, но без масла и хлопот. Благодаря быстрой обжарке фарш успевает прожариться и остаться сочным, а лук добавляет сладость и аромат. Они намного вкуснее и быстрее классических беляшей, при этом не требуют раскатки и долгой лепки. Такие треугольники идеальны для перекуса на работе, ужина или чтобы взять с собой в дорогу. Готовятся из доступных продуктов, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 400 г мясного фарша (свинина + говядина или куриный), 1 луковица, соль, перец, паприка, зелень петрушки по желанию, 1 яйцо (для склейки), растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Смешайте с фаршем, добавьте соль, перец, паприку и рубленую зелень. Хорошо вымешайте. Лаваш разрежьте на квадраты 12×12 см.

На половину каждого квадрата выложите столовую ложку фарша, разровняйте. Края лаваша смажьте взбитым яйцом. Сложите квадрат пополам по диагонали, чтобы получился треугольник, плотно прижмите края. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите треугольники и обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими.

