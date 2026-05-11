Треугольники из лаваша — настоящее спасение для быстрого завтрака. Яйца, сыр и зелень в хрустящем конвертике

Фото: D-NEWS.ru
Минимум усилий — максимум вкуса. Лаваш, яйца и сыр — все, что нужно для идеального завтрака. Этот рецепт спасет, когда хочется домашней выпечки, но нет времени возиться с тестом.

Что понадобится

Лаваш — 2 шт., яйца — 5 шт., сыр (моцарелла, сулугуни или творожный) — 200 г, зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок, соль — 1/2 ч. л., перец — по вкусу, растительное масло — 2 ст. л.

Как готовлю

Начинаю с начинки: отвариваю 3 яйца вкрутую, мелко рублю и смешиваю с натертым сыром и измельченной зеленью. Солю, перчу по вкусу. Листы лаваша нарезаю на квадраты 15 х 15 см. В центр каждого выкладываю 1–2 ст. л. начинки.

Сворачиваю конвертики: сначала подгибаю края, затем заворачиваю плотным рулетом. Выкладываю пирожки на противень, застеленный пергаментом. Оставшиеся 2 яйца взбиваю венчиком с щепоткой соли. Поливаю этой заливкой каждый конвертик.

Отправляю в разогретую до 220 °С духовку на 15–20 минут до золотистой корочки. Подаю горячими, при желании — со сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
В России могут повысить верхнюю границу возраста молодежи
В России мошенники начали обманывать любителей маркетплейсов
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Заворачиваю фарш в лаваш и запекаю — через 20 минут турецкие рулетики сочнее и ароматнее беляшей
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Дмитрий Демичев
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

