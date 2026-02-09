Диетолог раскрыл главную пользу киви для здоровья

Киви содержит витамины С, Е и B9, фолиевую кислоту, калий и антиоксиданты, заявил «Вечерней Москве» диетолог Антон Поляков. По его словам, в состав этого плода также входит актинидин — фермент, поддерживающий пищеварительную систему.

Киви — это хороший источник пищевых волокон, которые используются как пребиотические компоненты для нашей микрофлоры. Они необходимы для поддержки пищеварения, — отметил Поляков.

Употребление киви позволяет поддержать иммунитет, репродуктивную и сердечно-сосудистую системы, добавил врач. При этом он предупредил, что этот продукт может навредить людям с воспалениями, заболеваниями ЖКТ и мочекаменной болезнью. Пациентам с предрасположенностью к свертываемости крови, а также тем, кто принимает препараты с бета-блокаторами, тоже следует отказаться от киви.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что отказ от пищи в дневное время и голодание после 18:00 негативно сказывается на метаболизме, затормаживая его. По ее словам, в такой ситуации организм реагирует на голод как на стресс, удерживая питательные резервы.