Диетолог ответила, когда правило «не есть после 18:00» может навредить Диетолог Мизинова: голодание днем и отказ от еды после 18:00 тормозит метаболизм

Отказ от пищи в дневное время и голодание после 18:00 негативно сказывается на метаболизме, затормаживая его, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, в такой ситуации организм реагирует на голод как на стресс, удерживая питательные резервы.

Когда адепты интервального голодания посчитали наши часы бодрствования, они вывели формулу, что нужно соблюдать 12-часовой промежуток и не нагружать свою пищеварительную систему с 18:00. Однако, если человек весь день не ел и вводит такое правило, он может впасть в состояние голода. Организм считывает это как стресс и включает режим запаса, тем самым замедляя метаболизм. Это неприятный звоночек, потому что при одном срыве можно набрать еще больше веса, и сбросить его будет гораздо сложнее. Однозначно ответить на вопрос о пользе или вреде нельзя, — поделилась Мизинова.

Она подчеркнула, что это правило особенно полезно для тех, кто сталкивается с трудностями в контроле ночного питания, страдает от компульсивного переедания или имеет такую вредную привычку. По словам диетолога, иногда отказ от пищи после 18:00 может быть весьма эффективным, так как это помогает сформировать новый режим питания и снижает нагрузку на пищеварительную систему в ночное время.

