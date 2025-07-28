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28 июля 2025 в 16:18

Певица Цыганова объяснила желание уйти в монастырь

Певица Цыганова заявила об усталости от греховного мира

Вика Цыганова Вика Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Вика Цыганова заявила об усталости от греховного мира. В разговоре с NEWS.ru она добавила, что поэтому уже 50 лет настроена уйти в монастырь. По ее словам, однажды это может произойти, однако исполнительница оставит данное решение в тайне от общественности.

[Есть желание] уйти от мира, который угнетает своими грехами. Я на это уже лет 50 настроена. Думаю, что когда-нибудь приду. Думаю, что если появится [решение уйти в монастырь], то я вам об этом не расскажу, — сказала певица.

Ранее Цыганова призналась, что обсуждала с духовником возможность провести последние дни жизни в монастыре. Однако сейчас она понимает, что с ее нынешним финансовым положением ее туда не примут. При этом, по словам певицы, батюшка благословил и ее, и мужа Вадима на подобный поступок, когда придет время.

До этого Цыганова пожелала легендарному британскому артисту и основателю группы Black Sabbath Оззи Осборну упокоиться в аду. Она также резко выступила против идеи назвать в России улицу в честь музыканта.

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