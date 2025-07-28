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28 июля 2025 в 14:57

Российская певица решила уйти в монастырь, но есть одна проблема

Певица Цыганова заявила, что ее не примут в монастырь с ее доходом

Вика Цыганова Вика Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Вика Цыганова призналась, что обсуждала с духовником возможность провести последние дни жизни в монастыре, передает «Абзац». Однако сейчас она понимает, что с ее нынешним финансовым положением ее туда не примут.

Я думаю, что с моими деньгами меня монастырь не примет. Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придет срок по возрасту. Я еще собираюсь работать в миру – это тоже благое дело, — поделилась исполнительница с изданием.

Творчество Цыгановой известно публике благодаря ее патриотическим композициям и смелым высказываниям на религиозные темы. Исполнительница выражает свою поддержку России в контексте специальной военной операции и демонстрирует активную гражданскую позицию, за что подвергается ограничениям, в том числе в Латвии и на Украине.

Ранее Вика Цыганова заявила, что способствовала возбуждению уголовного дела о госизмене против журналиста Юрия Дудя(внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, внимание представителей силовых структур к личности Дудя было привлечено после интервью, которое он взял у нее и ее супруга в 2023 году.

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