Российская певица решила уйти в монастырь, но есть одна проблема Певица Цыганова заявила, что ее не примут в монастырь с ее доходом

Певица Вика Цыганова призналась, что обсуждала с духовником возможность провести последние дни жизни в монастыре, передает «Абзац». Однако сейчас она понимает, что с ее нынешним финансовым положением ее туда не примут.

Я думаю, что с моими деньгами меня монастырь не примет. Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придет срок по возрасту. Я еще собираюсь работать в миру – это тоже благое дело, — поделилась исполнительница с изданием.

Творчество Цыгановой известно публике благодаря ее патриотическим композициям и смелым высказываниям на религиозные темы. Исполнительница выражает свою поддержку России в контексте специальной военной операции и демонстрирует активную гражданскую позицию, за что подвергается ограничениям, в том числе в Латвии и на Украине.

Ранее Вика Цыганова заявила, что способствовала возбуждению уголовного дела о госизмене против журналиста Юрия Дудя(внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, внимание представителей силовых структур к личности Дудя было привлечено после интервью, которое он взял у нее и ее супруга в 2023 году.