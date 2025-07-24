Российская певица пожелала Оззи Осборну упокоиться в аду

Российская певица Вика Цыганова пожелала легендарному британскому артисту и основателю группы Black Sabbath Оззи Осборну упокоиться в аду, передает «Абзац». Она также резко выступила против идеи назвать в России улицу в честь музыканта.

Хочу сказать, в Библии сказано: «Не сотвори себе кумира». Но народ сегодня ударился в неоязычество и даже в сатанизм. Все эти религии страшные. Я считаю, что мы должны уберечь своих детей от проявления ада. <...> Поэтому надо просто заниматься просвещением людей, возвращаться к своим истокам. Давайте лучше поставим памятник, допустим, Игорю Талькову, — отметила Цыганова.

Легендарный рок-исполнитель из Великобритании, являвшийся основателем и участником известной группы Black Sabbath, Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. По словам представителей его семьи, музыкант ушел из жизни «в окружении любви». Известно, что певец страдал от болезни Паркинсона, а в последние годы у него имелись и другие проблемы со здоровьем.

Позже журналисты сообщили, что у рокера имелась задолженность по налогам в размере $5 млн (порядка 400 млн рублей). По их мнению, этот факт может стать проблемой при распределении наследства.