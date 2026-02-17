Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 02:48

Мать и сын впервые в истории выступили на одной зимней Олимпиаде

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Мексиканская горнолыжница Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола стали первыми матерью и сыном, выступившими на одной зимней Олимпиаде. Они приняли участие в Играх 2026 года в Италии.

Организаторы сообщили, что 46-летняя спортсменка заняла 26-е место в супергиганте, но была дисквалифицирована в гигантском слаломе из-за нарушения высоты креплений. Ее 18-летний сын финишировал 53-м в гигантском слаломе и не смог завершить слаломную гонку.

Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в олимпийской истории. Мексиканка также установила рекорд, приняв участие в семи Олимпиадах за карьеру.

Ранее норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт покинул трассу и ушел в лес после падения во втором заезде соревнований по слалому. После первой попытки спортсмен возглавлял турнирную таблицу, однако во втором заезде допустил ошибку и оказался на земле. Спустя некоторое время норвежец самостоятельно вернулся к подножию, пересек финишную черту и поднял кулак вверх.

До этого трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян впервые вышла на тренировку олимпийского турнира в Италии. Спортсменка появилась на льду в сопровождении тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза.

