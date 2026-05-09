День Победы — 2026
09 мая 2026 в 13:04

Стало известно, что подарили гостям праздничного парада в Москве

Гостям парада в Москве подарили модель советского бомбардировщика Пе-2

Парад на Красной площади в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Гостям парада на Красной площади в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне вручили модели советского бомбардировщика, передает РИА Новости. Речь идет о самолете Пе-2.

Также в подарочный комплект входили и другие презенты. Гости получили толстовку, термос и дождевик.

Ранее президент России Владимир Путин поднял тост за поколение победителей, а также за дружбу народов и государств на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы. Глава государства еще раз поздравил зарубежных лидеров, присутствовавших на мероприятии, с праздником 9 Мая.

Также поздравление с Днем Победы разместила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Россия неоднократно становилась ключевой силой в противостоянии внешним угрозам, в том числе во время войны с Наполеоном и в других военных конфликтах.

До этого сообщалось, что Знамя Победы развернули на дне Петропавловской губы водолазы поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» на Камчатке. Водолазы также пожелали ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья и долгих лет жизни.

