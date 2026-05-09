Путин на приеме в Кремле поднял тост за поколение победителей

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле в честь Дня Победы поднял тост за поколение победителей и дружбу стран и народов. Он еще раз поздравил присутствующих на мероприятии иностранных лидеров с праздником 9 Мая.

Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья! — сказал глава государства.

Ранее российский лидер признался, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей и партнеров. Он напомнил, что советский народ внес определяющий вклад в разгром нацизма. При этом СССР никогда не делил эту грандиозную победу на свою и чужую, уточнил Путин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что никто не сможет помешать белорусам и россиянам праздновать Великую Победу. Глава республики, посетивший парад на Красной площади в Москве, поздравил россиян с 9 Мая.