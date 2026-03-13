Садоводство — это модно: 10 мировых звёзд, которые выращивают собственные сады

Работа в саду давно перестала быть только дачным занятием. Всё больше знаменитостей признаются, что выращивают овощи, травы и цветы у себя дома. Для кого-то это способ отдохнуть от камер и шума, для других — возможность есть натуральные продукты. И среди известных людей немало тех, кто действительно увлечён садоводством.

Среди знаменитостей прошлых лет особенно известна любовью к саду Одри Хепберн. После завершения актёрской карьеры она жила в Швейцарии и много времени проводила в своём саду, выращивая цветы и зелень. София Лорен также не раз рассказывала, что любит выращивать овощи на участке в Италии, особенно томаты и ароматные травы.

Джулия Чайлд, легендарная телеведущая и автор кулинарных книг, выращивала зелень и овощи для своей кухни. Большим сторонником органического земледелия много лет является Карл III — ещё задолго до того, как стал королём, он развивал экологические сады в своей резиденции. А американская бизнесвумен, телеведущая и писательница Марта Стюарт превратила садоводство в настоящий образ жизни — её ферма и огороды известны по всему миру.

Среди современных знаменитостей увлечение садом тоже становится всё популярнее. Памела Андерсон активно занимается огородом на своём участке в Канаде и выращивает овощи и зелень. Футболист Дэвид Бекхэм часто показывает в соцсетях свой огород и теплицу, где растут салаты, зелень и овощи.

Телеведущая Опра Уинфри имеет большой органический огород на Гавайях, где выращивает свежие продукты. Актриса Зои Дешанель даже запустила проект, посвящённый домашнему выращиванию овощей и фруктов. А у Ким Кардашьян на территории дома есть собственный огород, где выращивают овощи для семьи.

