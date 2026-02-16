В Москве ликвидируют пожар в историческом доме Пожарные ликвидируют возгорание в доме на Берсеневской набережной в Москве

Сотрудники экстренных служб Москвы ликвидируют пожар в историческом доме на Берсеневской набережной, передает корреспондент NEWS.ru. По его данным, задымление произошло в квартире на девятом этаже.

Указанный дом одновременно находится на пересечении набережной с улицей Серафимовича, практически напротив Кремля. Помимо пожарных расчетов, на месте работают полицейские.

Ранее очевидцы сняли на видео, как постояльцы хостела в Москве во время пожара выбрасывали из окон матрасы и спускались вниз по веревкам из простыней и одеял, пытаясь спастись от огня. Известно о шести пострадавших.

До этого один человек погиб и 10 пострадали при пожаре в Норильске. По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на втором этаже жилого дома могло замкнуть электропроводку, что и стало возможной причиной возгорания. Был эвакуирован весь подъезд — 66 человек выведены из здания. При этом 10 из них отравились продуктами горения.

Прежде в Смоленской области при пожаре погибла целая семья, включая ребенка. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. В списке погибших оказались мальчик девяти лет и его родители — 34-летний отец и 35-летняя мать.