Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье Губернатор Хинштейн: 15 тысяч семей уже получили жилищные компенсации

Жители курского приграничья получили более 15 тысяч жилищных сертификатов на сумму 93,23 млрд рублей — такие данные привел губернатор Александр Хинштейн в интервью NEWS.ru. Из них уже реализовано 11,8 тысячи на сумму свыше 76 млрд рублей.

Жителям курского приграничья на данный момент выдано более 15 тысяч жилищных сертификатов на общую сумму 93,23 млрд рублей. Из них реализовано 11,8 тысячи сертификатов на сумму свыше 76 млрд рублей. Без полномасштабного разминирования ни о каком восстановлении речи пока не идет — территория все еще подвергается атакам врага, — заявил Хинштейн.

Полноценное строительство и ремонт инфраструктуры начнутся после очистки территории от взрывоопасных предметов, добавил губернатор.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров распорядился выделить средства на восстановление жилых домов в Курской области, оставленных жителями в зоне боевых действий и пострадавших от естественного износа. Соответствующее поручение было озвучено в ходе очередного совещания. По его словам, эта мера поддержки будет проработана Минфином России и запущена с 2026 года.