Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:30

Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье

Губернатор Хинштейн: 15 тысяч семей уже получили жилищные компенсации

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители курского приграничья получили более 15 тысяч жилищных сертификатов на сумму 93,23 млрд рублей — такие данные привел губернатор Александр Хинштейн в интервью NEWS.ru. Из них уже реализовано 11,8 тысячи на сумму свыше 76 млрд рублей.

Жителям курского приграничья на данный момент выдано более 15 тысяч жилищных сертификатов на общую сумму 93,23 млрд рублей. Из них реализовано 11,8 тысячи сертификатов на сумму свыше 76 млрд рублей. Без полномасштабного разминирования ни о каком восстановлении речи пока не идет — территория все еще подвергается атакам врага, — заявил Хинштейн.

Полноценное строительство и ремонт инфраструктуры начнутся после очистки территории от взрывоопасных предметов, добавил губернатор.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров распорядился выделить средства на восстановление жилых домов в Курской области, оставленных жителями в зоне боевых действий и пострадавших от естественного износа. Соответствующее поручение было озвучено в ходе очередного совещания. По его словам, эта мера поддержки будет проработана Минфином России и запущена с 2026 года.

Курская область
Александр Хинштейн
жилье
атаки ВСУ
Олеся Казакова
О. Казакова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.