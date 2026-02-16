Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, на какие болезни могут указывать ледяные руки и ноги

Токсиколог Кутушов: ледяные руки и ноги могут указывать на анемию и гипотиреоз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ледяные руки и ноги могут указывать на проблемы с кровообращением и анемию, заявил Lenta.ru врач-токсиколог Михаил Кутушов. Кроме того, этот симптом может быть связан с гипотиреозом, то есть с нарушениями в работе щитовидной железы.

Когда сосуды сужены или кровь плохо поступает к конечностям, руки и ноги просто не получают достаточно тепла. Это может быть связано с атеросклерозом, повышенным давлением или другими сосудистыми нарушениями, — сказал Кутушов.

Врач отметил, что холод в конечностях иногда ощущается из-за проблем нервной системы, в частности, диабетической нейропатии. В этом случае человек также может ощущать онемение и судороги.

Ранее врач-онколог Хомиди Умар ибн Хомид заявил, что боль не является обязательным симптомом рака. По его словам, это заблуждение крайне опасно, так как на начальных этапах большинство опухолей развиваются бессимптомно или маскируются под обычные недомогания. Он отметил, что разного рода скрининги, такие как маммография, колоноскопия, цитология шейки матки, низкодозовая КТ легких позволяют выявить заболевание на излечимых стадиях.

