Стало известно, на какие болезни могут указывать ледяные руки и ноги

Ледяные руки и ноги могут указывать на проблемы с кровообращением и анемию, заявил Lenta.ru врач-токсиколог Михаил Кутушов. Кроме того, этот симптом может быть связан с гипотиреозом, то есть с нарушениями в работе щитовидной железы.

Когда сосуды сужены или кровь плохо поступает к конечностям, руки и ноги просто не получают достаточно тепла. Это может быть связано с атеросклерозом, повышенным давлением или другими сосудистыми нарушениями, — сказал Кутушов.

Врач отметил, что холод в конечностях иногда ощущается из-за проблем нервной системы, в частности, диабетической нейропатии. В этом случае человек также может ощущать онемение и судороги.

