16 февраля 2026 в 11:04

В Киеве мужчина провалился под лед, убегая от сотрудников ТЦК

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Киеве мужчина провалился под лед, пытаясь скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), сообщает Telegram-канал «Киев инфо». Инцидент произошел на Днепровской набережной украинской столицы.

По информации источника, за мужчиной гнались девять сотрудников ТЦК. Во время преследования он выбежал на лед реки Днепр, который не выдержал его веса. Мужчина оказался в воде. Сотрудники вытащили его из реки, после чего задержали.

Ранее сообщалось, что в Одессе во время рейда по выявлению уклонистов произошло вооруженное нападение на представителя территориального центра комплектования. Мужчина, остановленный для проверки документов, ударил военнослужащего ножом и скрылся.

До этого уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на работу ТЦК увеличилось в 340 раз за четыре года. По его словам, в 2022 году в офис омбудсмена поступило всего 18 обращений, а в прошлом году их количество достигло 6127 штук. Люди жалуются на незаконное ограничение свободы при задержании, принудительное доставление в военкоматы и формальные медицинские осмотры.

