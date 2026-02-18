Опубликованы кадры взрыва в одном из украинских ТЦК

Взрыв раздался в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины, сообщает издание «Страна.ua». Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Уточняется, что взрыв прогремел в ночь на среду, 18 февраля. На опубликованных кадрах видно, как за несколько секунд до взрыва из здания выбегают несколько человек. Произошедшее классифицировали как теракт, полиция уже начала расследование.

Ранее сотрудники тернопольского территориального центра комплектования на микроавтобусе переехали женщине ногу. Очевидцы сняли произошедшее на камеру. На опубликованных кадрах видно, как женщина падает, крича от боли, в то время как автомобиль с военкомами удалялся. Снимавшая женщина кричала им вслед, что она все зафиксировала.

До этого в Киеве мужчина провалился под лед, пытаясь скрыться от сотрудников ТЦК. Инцидент произошел на Днепровской набережной. За мужчиной гнались сразу девять военкомов. Во время преследования он выбежал на лед реки Днепр, который не выдержал его веса.