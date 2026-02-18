Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 13:55

Опубликованы кадры взрыва в одном из украинских ТЦК

Взрыв прогремел в ТЦК Ивано-Франковской области Украины

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрыв раздался в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины, сообщает издание «Страна.ua». Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Уточняется, что взрыв прогремел в ночь на среду, 18 февраля. На опубликованных кадрах видно, как за несколько секунд до взрыва из здания выбегают несколько человек. Произошедшее классифицировали как теракт, полиция уже начала расследование.

Ранее сотрудники тернопольского территориального центра комплектования на микроавтобусе переехали женщине ногу. Очевидцы сняли произошедшее на камеру. На опубликованных кадрах видно, как женщина падает, крича от боли, в то время как автомобиль с военкомами удалялся. Снимавшая женщина кричала им вслед, что она все зафиксировала.

До этого в Киеве мужчина провалился под лед, пытаясь скрыться от сотрудников ТЦК. Инцидент произошел на Днепровской набережной. За мужчиной гнались сразу девять военкомов. Во время преследования он выбежал на лед реки Днепр, который не выдержал его веса.

Украина
Ивано-Франковск
взрывы
кадры
теракты
ТЦК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна причина госпитализации Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа
Погода в Москве в четверг, 19 февраля: ждать ли сильной метели и холода
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.