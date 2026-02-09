Гастроэнтеролог назвала самые вредные виды пиццы

Пицца с обилием копченостей, острых соусов или добавок может вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике, в том числе чувство тяжести и жжения, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. При этом, по ее словам, абсолютно опасным считается только испорченное изделие.

В остальном все зависит от особенностей пищеварения и состояния ЖКТ. Кто-то чувствителен к острой пище. Кто-то может почувствовать тяжесть и изжогу после пиццы с различными соусами. Они часто содержат высокую концентрацию эмульгаторов, фосфатов и тугоплавких жиров, которые раздражают стенки желудка, чрезмерно стимулируют выработку соляной кислоты, — предупредила Кашух.

Она уточнила, что мясная пицца с обилием колбасы или бекона может спровоцировать диспепсию у людей с чувствительным ЖКТ. А употребление пиццы с кислыми томатными соусами может обернуться изжогой при склонности к рефлюксу. Наконец, слишком жирное блюдо может вызвать диарею.

Ранее гастроэнтеролог Елена Павлова заявила, что яйца и рыба являются сильнейшими пищевыми аллергенами. По ее словам, реакция может также возникнуть из-за орехов, коровьего молока, пшеницы и сои.