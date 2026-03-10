Спасатели и местные жители пытаются извлечь раненых из-под завалов в результате нападения на начальную школу для девочек в Минабе

Найдено еще одно доказательство вины США в убийстве иранских девочек NYT: на обломках ракеты с места удара по школе в Иране нашли маркировку США

На обломках снаряда, который 28 февраля поразил военно-морскую базу и начальную школу на юге Ирана, обнаружена маркировка американского производства, к такому выводу пришла газета New York Times по итогам собственного анализа данных с места происшествия. Предположительно, боеприпас произвели в 2014 году.

Согласно результатам анализа, проведенного New York Times, на обломках ракеты, предположительно, с места нанесенных 28 февраля смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана есть маркировка американской крылатой ракеты, — заявили авторы материала.

Ранее сообщалось, что гибель детей в результате удара по школе на юге Ирана, предположительно, связана с атакой США по соседней военно-морской базе. Здание школы входило в состав военного объекта, однако в 2016 году его отделили ограждением. В день удара американская авиация выполняла операции в этом районе. Среди целей назывались объекты Корпуса стражей исламской революции. В результате атаки погибли не менее 171 школьницы. Власти США сообщили, что проводят расследование.