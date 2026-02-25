Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 06:50

Мой секрет идеальных зраз: готовлю так, чтобы тесто не рвалось и начинка оставалась сочной

Этот рецепт — отличная основа. Вместо колбасы можно использовать грибы, мясной фарш или даже рыбные консервы, создавая новые варианты любимого блюда. Весь секрет в том, чтобы картофель для теста был хорошо охлажденным — так оно не будет липнуть к рукам, а зразы получатся ровными и аккуратными.

Отвариваю 1 кг картофеля до готовности, остужаю и натираю на мелкой терке. Смешиваю картофель с 2-4 ст. ложками муки, 2 яйцами, рубленой зеленью, солью и перцем — у меня получается пластичное тесто. Для начинки натираю на крупной терке 100 г сыра и 150 г вареной колбасы, добавляю 3 измельченных зубчика чеснока, немного соли и перца, тщательно перемешиваю.

Формирую зразы: беру порцию картофельного теста, скатываю в шарик и делаю лепешку. В центр кладу начинку и аккуратно защипываю края, формируя аккуратную котлетку. Разогреваю на сковороде 2 ст. ложки растительного масла и обжариваю зразы на среднем огне до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

